קאמבק: ג'סטין ביבר וסלינה גומז שוב צמודים 

הייתם צריכים עוד הוכחה?! סלינה וג׳סטין ה נ ש י ק ה והשנה היא 2017! תייגו אנשים שלא יאמינו שזה קרה הרגע! ?????? @selenagomez @justinbieber

A post shared by Haradar (@haradar10) on Nov 16, 2017 at 8:56am PST