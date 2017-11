סלבס עולמי רביעי שמח: ליב טיילור בהלבשה תחתונה

רביעי שמח: ליב טיילור בהלבשה תחתונה

סלבס עולמי |

"I was cryin' when I met you": בתו בת ה 39 של סולן ארוסמית', סטיבן טיילור, חושפת כמה דברים מעניינים בצילומים חדשים

לוהטת באדום צילום: יחצ

I was מותג ההלבשה התחתונה Triumph, חושף את התמונות בכיכובה של טיילור, שצולמו במיוחד לרגל השקת הקולקצייה החגיגית של טריומף, טיילור בת ה- 39 היא ביתם של סולן אירוסמית', סטיבן טיילור והדוגמנית בבה בואל. את קמפיין הסתיו בכיכובה של ליב צילם צלם האופנה האגדי רנקין. מי אמר שאנחנו לא חשובים עליכם רגע לפני הסופ"ש. עוד כתבות שיעניינו אתכם: איפה הבטן: האם ג'ני צ'רוואני באמת בהיריון? לירז צ'רכי חושפת בטן היריון בחודש חמישי מי החבר הצעיר של שרון איילון?

וגם בחום צילום: יחצ

סטיבן טיילור, שיחקת אותה עם הגנים צילום: יחצ