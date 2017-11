אלן פרסונס נחת בארץ 

אלן פרסונס יופיע בישראל סיבוב הופעות במסגרתו הוא מציין 40 שנה לאלבומו "I ROBOT".

הופעותיו יתקיימו ה9 בנובמבר במרכז הקונגרסים בחיפה וב-11 בנובמבר בהיכל מנורה מבטחים תל אביב. זהו ביקורו השלישי של פרסון בישראל אך בשונה מהופעותיו הקודמות בסיבוב הופעות זה יבצע פרסונס לראשונה בלייב את השירים מהאלבום "I ROBOT", לצד להיטיו הגדולים:Sirius, Eye In The Sky, Time, Don't Answer Me ואחרים.