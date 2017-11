לירז צ'רכי חושפת בטן היריון בחודש חמישי 

אתמול (ראשון) בערב נערך בסניף FACTORY54 בקניון רמת אביב ואליו הגיעו דין ודן קייטן מייסדי DSQUARED2 שזכו לפרסום רב בעולם בזכות הקולקציות הייחודיות, חנויות קונספט השונות ותרומתם לקהילה. בארוע נחשפה הקולקציה המסעירה, בסמוך להשקתה ולרגל חודש המודעות בנושא בעולם, BE COOL BE NICE. הקולקציה מושקת בשיתוף הארגון BE COOL BE NICE, ומטרתה העלאת המודעות לאלימות ברשת ופעולה למען אנטי בריונות, חלק מהכנסותיה ייתרמו למען הארגון והמטרה.

