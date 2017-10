להקת סמוקי נחתה בישראל: איך הם נראים היום? 

חברי להקת סמוקי, הנמצאים היום בעשור השביעי של חייהם, נחתו הבוקר(חמישי) בישראל. סמוקי הינה להקת גלאם רוק בריטית שהוקמה בשנת 1974 מרדפורד, יורקשייר.היא החלה את דרכה בשנות ה-70 עם הסולן המיתולוגי כריס נורמן וזכתה להצלחה רבה.

השיר המפורסם ביותר של הלהקה יצא בשנת 1975 ונקרא " If you think you know how to love me "

הסינגל הפופולרי ביותר של הלהקה יצא בשנת 1972 ונקרא " Living next to door to Alice " שזכה לתשבוחות רבות והפך ללהיט עולמי, הגדול ביותר של העשור שמזוהה עם התקופה.

את סיבוב ההופעות בישראל יפתחו סמוקי ב26 באוקטובר באמפי פארק בב"ש, למחרת יעלו להופיע במרכז הקונגרסים בחיפה, ב28.10 יופיעו בבניינים האומה בירושלים וב30-31.10 יסגרו את סיבוב ההופעות שלהם בהיכל התרבות בת"א.