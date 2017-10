אורנה בנאי מספרת על החייל שהתקיף אותה מינית 

לקחתי חלק בפרוייקט צילומים של הצלם ניר אריאלי יחד עם עוד 14 נשים. התערוכה נפתחת הערב בקום איל פו. הרווחים מהתמונות ייתרמו לעמותת רוח נשית. נשים נפגעות אלימות.#TheRealMe @timeout_telaviv #EsteeLauderIsrael #רוחנשית #_comme_il_faut_ ??@nirarieli @Vera_mulier

A post shared by Orna Banai (@ornabanai) on Sep 27, 2017 at 1:08am PDT