שישי שמח: ליהיא גרינר מצטלמת בלאנז'רי 

היום היה מושלם! תודה לרן על הצילומים, ‏יערה על האיפור המושלם ולאבישי על שיער חלומי. @ran_all_over @yarareuven @avishay_masty_hairstylist תודה לפמינה ‏שהשלמתם לנו את הצילומים. @femina_israel @bunnytummyshaper COMING SOON

A post shared by ליהיא גרינר Lihi Griner (@lihisunshine) on Oct 19, 2017 at 1:50pm PDT