מג'ניפר לופז, קים קרדשיאן ועד ברונו מארס: המפורסמים שוב מתגייסים למען נפגעי ההוריקן 

לפנות בוקר החל המופע בן ה-3 שעות, אותו הפיקו הזמרת ג'ניפר לופז ובעלה לשעבר מארק אנטוני. על הבמה הגדולה במיאמי לעיניהם של עשרות אלפי איש הופיעו זה אחר זה הכוכבים הגדולים של המוסיקה הלטינית ביניהם ריקי מרטין, דיג'יי חאלד, דדי יאנקי daddy Yankie שהופיע עם "דספסיטו" כמובן, וברונו מארס ששר את הלהיט just the way you are בספרדית.

והיו גם כאלה שלא עשו את הדרך למיאמי, ואיישו את מוקד התרומות בלוס אנג'לס - ביניהם קים קרדשיאן, ג'ארד לאטו, גיימי פוקס, היידי קלום, קיארה ואלן דג'נרס. במוקד בתרומות הופיעו ג'יילו, אדם לוין, גוואן סטאפני, סטיבי וונדר ודמי לובאטו שחתמה את הערב עם "הללויה" של לאונרד כהן.