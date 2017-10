כיצד מצאה עצמה חן טל בליבה של סערה גזענית אלימה? 

קייס בן 3 מהפזורה הבדואית התפוצץ עם רכב ששיחק בו. מאושפזת בחדר סמוך לו נערה טבעונית מהממת ששלחה סרטון שלו היום כי אתמול גנבו לו את הפלאפון שהוא משחק בו. מדובר במשפחה קשת יום, קייס אוהב בוב הבנאי ויש צורך בעזרה בבגדים מידה 4-6, בובות פרווה וכל מה שלא דורש אצבעות לצערי. האם זקוקה למוצרי היגיינה נשית. הילד מאושפז בתל השומר בניין ספרא. כל מי שיכול לעזור, תבוא ברכה על ראשו??

