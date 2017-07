השחקן דניאל מורשת יצא מהארון: "ככה אלוקים רצה" 

אני אוהב את המדינה שלי. אני מתרגש מההמנון, מהדגל ומעם ישראל. אני יהודי גאה, אפילו מסורתי, שקידוש ליל שבת עם המשפחה הוא החלק הכי חשוב לו בשבוע. גדלתי על ברכי הציונות הדתית שעד היום אני מזדהה עם מרבית מערכיה, הייתי תקופה בבני עקיבא, למדתי שנה בישיבה תיכונית ואפילו קראתי את כל פרשת הבר מצווה שלי (״ויחי״- פרשה מדהימה) פלוס ההפטרה שלה. תרמתי שלוש שנים מחיי לצבא ההגנה לישראל בגאווה גדולה ובאהבה גדולה ואני משלם מיסים. תמיד הייתי מחובר לזהות הישראלית שלי. אבל בימים האחרונים משהו התערער. כשסוף סוף נפל לי האסימון שהמדינה שאני כל כך אוהב ושאמורה להיות הבית המגונן שלי, לא חושבת שאני ראוי להקים בה משפחה. אני אמנם רק בן 23 אבל מרגיש שיותר מדי זמן עמדתי בצד ושתקתי. אז כן, את חיי אני אחלוק עם גבר. כי ככה אלוקים רצה. הגיע הזמן שנודה שכבר מזמן לא מדובר בקהילה, מכונסת, מבודדת ובדלנית, אלא בציבור. ציבור שלם. ציבור של חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, יהודים, ערבים, רופאים, עורכי דין, אנשי צבא, מורים ופוליטיקאים שמשרתים בצבא, משלמים מיסים וחיים במדינה הזאת כמו כולם. לא פשוט לשרוד את הג׳ונגל של גיל ההתבגרות, עוד יותר לא פשוט לעבור את זה כשאתה הומו. הגיע הזמן להגיד די לבורות. הגיע הזמן שנחשוף בפני נוער ככלל ונוער להטבי בפרט את הנראטיב שללהטבים יש עתיד פה, שיש להם תקווה. לא להתחבא מאחורי הפחד לבלבל. כי ההפך הוא הנכון, יש לנו את האפשרות למנוע מהם את הבלבול. להראות להם שיש להם מקום, שהם שייכים. אני רוצה לחיות פה. אני רוצה לאהוב פה. אני רוצה להתחתן פה. אני רוצה ילדים שאוכל לגדל פה ואך ורק פה. אין לי ארץ אחרת. אז בואי, נוכיח יחד, מדינת ישראל, שכולנו אזרחים סוג א׳.

A post shared by Daniel Moreshet (@dmoreshet) on Jul 19, 2017 at 6:55am PDT