מורן אטיאס נסחפת: שלמה ארצי הוא משורר לאומי 

מילותיך המרגשות חודרות עמוק. בועטות. מרגשות. סביבי אנשים בדמעות. צועקים ביחד איתך. שרים בקולי קולות. ואתה מתמסר עבור כל אחד ואחת ואנחנו מרגישים שאנחנו אותם האנשים שהלכו על הירח, בזכותך. רואים את האור. היום היה טוב ויהיה גם מחר. שורותיך הן מנטרות. משורר לאומי. אמן עולמי.ואז נפגשנו ושוב נתת לי לרחף במחמאות מלאות פרטים כי אתה לא סתם רואה דברים, אתה מתבונן ומסתכל ישר ומכל הכיוונים. עוצמת את עיניי בחיוך ואיתי אלפים שהיו איתך הערב. מאושרים כי היום היה טוב, ויהיה גם מחר. תודה לך מלך. וחג עצמאות שמח #עםישראלחי

