האם רוסלנה ואייל גולן חגגו יחד את המימונה? 

שלוות מדינת ישראל הופרה אתמול (שלישי) לאחר שקיבלנו את הבשורה על הפרידה של אייל גולן ורוסלנה. ועם זאת, נראה כי דווקא האקסים עצמם, אייל ורוסלנה, נראים מאושרים מההחלטה. את המימונה חגג אייל עם חבריו אופירה אסייאג, ברק יצחקי וחיים רביבו בבית של רביבו ונראה שמח וצוהל בתמונות והסרטונים שהעלה בחשבון האינסטגרם שלו.

הופתענו לגלות שגם רוסלנה חגגה את המימונה בביתם של חיים ושגית רביבו. היא העלתה תמונה וכתבה "מימונה אצל חיים ושגית רביבו. חיוך של מופלטה". האם השניים שהו בבית של רביבו באותו זמן? בכל מקרה, בלילה העלתה רוסלנה תמונה שלה מחובקת עם יאן המתוק שישן ולידו כתבה: "my life and my story". מישהי כאן רומזת שטוב לה להיות לבד? שאלות וקושיןת לא רק בפסח.

עוד כתבות בסלבס:

אייל גולן ורוסלנה רודינה נפרדו

מריה קארי נפרדה מהחבר

למה נטלי דדון הסירה את שתלי הסיליקון שלה?