דן על אורנה: "מהרגע הראשון היינו שם אחד למען השניה" 

תודה. תודה לכל מי שלקח חלק בחוויה המשוגעת בחיי. חוויה שנעה בין דחיקת הנפש לקצה לצחוק מתגלגל ורגעי אושר קטנים. תמיד חשבתי שהנפש האיתנה שלי תוכל להתמודד עם חוויה כזאת בצורה חלקה. חשבתי.. בכי בחדר האח, הרהורים לתוך הלילה, לחצים פיזים וריגשיים שלא האמנתי שאכיר. מנגד, היו בקרים שחשתי אושר ושלווה ושאני אכן נמצא במקום הנכון באותו הרגע. אף פעם לא חשבתי שלעשות שום דבר יכול להיות כל כך הרבה. הבנתי זאת כשיצאתי החוצה. החום והאהבה שקיבלתי, מילות העידוד והפרגון האין סופי ברחוב ממלאים אותי מחדש. תודה לתומכים הצמודים שליוו אותי לכל אורך הדרך. צחקתם את צחוקי וכאבתם את כאבי. בחרתם להתחבר לסובלנות שזה ערך מנוגד לריאליטי. עכשיו תורי להעניק לכם. מבטיח בהזדמנות לשוחח עם כל אחת ואחד מכם. תודה לחברים ולמשפחה. לא הפסקתי להשוויץ בכם כל העונה. ״החברים של דן״ הפך לביטוי שגור בקרב ההפקה שידעו כמה אני מתגעגע. ואי אפשר לסכם בלי להתייחס לחברים שהכרתי בשלושת החודשים האחרונים. בבית האח החלפתי את הסביבה הטבעית שלי וזכיתי ליצור קשרים שאקח איתי לתמיד. לחמימו הענק- לימדת אותי מהו אדם השמח בחלקו. אדם שלא פוחד לשאול שאלות כי יודע שהדעת האמיתית היא הלב. מעיין-התפתחת מול עיני כפרח. העיניים שלך מספרות הכל. מה שבלב הוא מה שבפה. ?חברת אמת. אביחי-בן אדם מיוחד, מורכב, משוכלל, מתוסכל מפולפל, מהולל ומה לא?! החפירה שלך בניבכי הנפש, המודעות חסרת הפשרות והרצון העז להילחם בעיוורון בעיניים פקוחות ומפוכחות. אורנה- שמהרגע הראשון היינו שם אחד למען השניה. תמיד שימשה לי כתף חמה ועל אף השוני המוחלט בינינו, נוצרה חברות אמיתית ומיוחדת. טאלין- המלכה הבלתי מעורערת של הבית, על היכולת לקבל את עצמה והסביבה בסובלנות חסרת פשרות. את מודל לחיקוי יותר מכל דייר אחר. שרון- הראנו שעל אף חילוקי הדעות הפוליטיים ושגם אם אנחנו חושבים שהדרך ליצור פה עתיד טוב יותר תושג באמצעים שונים, זה לא יפגע בחברות בינינו. לא הסכמנו הרבה, אבל ההערכה שחשתי אליך גרמה לי לפעמים להאמין שאולי יחד נביא את השלום למזרח התיכון. אינדל- איתך הכל התחיל ברע. לא הבנו אחד את השני במשך 60 ימים. בסוף הצלחנו להבין מאיזה חומר כל אחד מאיתנו עשוי. המילים הטובות שאמרת לי לפני שיצאת נתנו לי הרגשה שהכל מונח במקום הנכון. תודה מיוחדת לכל צוות האח שעבד לילות כימים. בבקשה תבואו מחר להגיד שלום אחד אחד!

