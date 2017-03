אורנה דנינו בבית העלמין: "נומי פרח נומי אחותי" 

" נומי פרח נומי " אחותי היקרה כמה מתגעגעת אליך, יושבת פה לידך מסרבת להאמין שאת אינך, רוצה לספר לך מה עברתי, להחזיק את ידך ולחבק אותך. אוהבת אותך עד כאב שלא מרפא. ת.נ.צ.ב.ה ????

