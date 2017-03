שוב ביחד: נועה קירל וברק שמיר חזרו 

עם האביב שחזר למחוזותינו, אפשר לומר שגם עונת הקמאמבקים כאן. אז אחרי, שססטיק והחברה נופר התאחדו לאחר פרידה של חודש, הגיע גם תורם של הפאוור קאפל של הטינאייג'ר - נועה קירל וברק שמיר. השניים נפרדו לפני כחודשיים. הוא נסע להצטלם בבניו יורק לאיזשהו מגזין חושפני, היא הצהירה בכל מקום אפשרי, שטוב לה בחיי הרווקות. אבל, הצהרות לחוד וכוונות לחוד.

אתמול בערב (שבת), העלה ברק, שחגג יום הולדת 18, תמונה אינטימית של השניים יחד ולידה כתב: " My Love??, We are back!!!?. נועה מצידה, מיהרה לעלות גם כן את אותה תמונה בחשבון האינסטגרם שלה וכתבה: "My boy ? We are back". מזל טוב לכולם.

