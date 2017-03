אמיר פיי גוטמן: "נתנו לנו להבין שעוד שנייה כבר לא אהיה" 

היום לפני שנה # 2 16.3.16 בשלב הזה הייתי בין מותש למטושטש. הכאב היה כל כך עצום והגוף הלך והשתתק. המח לא נתן פקודות לגפיים שהלכו והתנפחו. פריחות מוזרות עיטרו פינות רבות בגוף. לרגעים בזכות סטרואידים הצלחתי לתקשר או לשכוח מהכאב. ברגעים האחרים זה היה נראה רע מאוד. @yanaifryszerguttman @galic22 @martinumansky @yaelkobbie @hadas6580 @yoavchaimovsky @eyalperry131 @yoav_arnon_yxchange #tolive #thanksgod #hospitalthemusical #loveofmylife

