כמוני מסכה: למה התחפשו המפורסמים? 

״If everybody minded their own business, the world would go around a great deal faster than it does.״ Lewis Carroll, Alice in Wonderland?? #חגפוריםשמח תחפושות: @tzlilshaked_teenqueen איפור: @benravivo צילום: @sharon.genish (תודה על אלבום פורים ראשון של פץפץ, יצא מדהים ומרגש, עלה מעל לכל הציפיות יקרים שלי)

A post shared by Nataly Dadon (@natalydadon) on Mar 10, 2017 at 4:11am PST