איך נראים היום הזוגות של בייבי בום? 

אתמול בערב (שבת) במרכז עינב בתל אביב התקיימה הקרנת בכורה של רביעי החדש בערוץ 10 - ״בייבי בום״ (עונה רביעית שצולמה בבית היולדות במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ) ו״שוורץ" (סדרת מערכונים חדשה של ליטל שוורץ).

האירוע כלל קבלת פנים בה נכחו: יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 10, זיוית דבידוביץ סמנכלית התוכניות בערוץ 10, יובל כהן מנהל התוכניות, יוצר ועורך בייבי בום, דבורה קמחי היועצת המשפטית של ערוץ 10, אסף גיל המפיק הראשי של בייבי בום, יואב גרוס המפיק הראשי של ״שוורץ״, אורנה בנאי, גיא לואל, נדב אבוקסיס, לירון וייסמן, דינה סנדרסון, גאלה כוגן, מירית בלבן, זהר יעקובסון, אלי הכבאי מ״גיבורים״ , פרופסור יוגב ואשתו, שון וליאת, ד״ר טל בירון מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר מבית החולים מאיר, ד"ר חגי קנטי מנהל חדר לידה המרכז הרפואי מאיר, ד״ר אתי פיורה, רופאה בכירה מחלקת יולדות ונשים מאיר, פיונה קוטנר מיילדת בכירה המרכז הרפואי מאיר.

בהקרנה שרה סיון טלמור את השיר, "this is the first day of my life".

