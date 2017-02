לא תאמינו מה קנה ישראל אור לטיטי? 

אמש התקיים בהרצליה אירוע השקת תערוכת that's it בה לקחו חלק 18 מובילות דעת קהל שהצטלמו ביוזמת הגר טהר לב בעלת מגזין האונליין it לקמפיין למען העלאת המודעות כנגד הטרדות מיניות.

הגיעו לאירוע: נטלי דדון, טיטי איינהו ובן זוגה ישראל אור, שירז טל, סנדרה רינגלר, אבישג נגר, אירה דולפין וקטיה גלי שלקחו חלק בפרויקט והן ציפי רומנו, לוסי דובינצ'יק וג'קי אזולאי ורימה רומנו בחודשי היריון מתקדמים מאוד.

בין לבין סיפרה טיטי שיראל קנה ל מעיל ותיק של כלכלב מהקולקצייה של קנדל וקיילי ג'נר. התרגשתם? גם אנחנו (לא).