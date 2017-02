כששרה נתניהו פגשה את מלניה טראמפ 

הנשיא טראמפ, תודה רבה על קבלת הפנים החמה שאתה ומלאניה הענקתם לי, לאשתי שרה ולפמלייתנו. אני מוקיר את ידידותך אתי ועם מדינת ישראל

