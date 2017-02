מלכה עם שושנים: עדן בן זקן קיבלה הצעת נישואין! 

עדן בן זקן עוד לא בן 23, אבל כשיש כזה נכס ביד, כדאי לשים עליה טבעת - וזה בדיוק מה שעשה היום בן זוגה, שוקי ביטון.

בן זקן רק חזרה בימים האחרונים מחופשה בתאילנד, לשם יצאה ללא החבר ומשם שלחה תמונות שלא משאירות מקום לספק עד כמה היא נהנתה. ביום ראשון היא תוציא שיר חדש ("לזאת שניצחה") לקראת האלבום הבא, ובין לבין היא טסה לפסטיבל הנשים הארצי שייערך באילת, בארמונות הרודס של רשת מלונות פתאל, וביטון לקח אותה לשייט בים סוף.

תוך כדי השייט, שוקי כרע ברך וכאשר ברקע המסר "Marry Me", בסידור שושנים אדומים, והשיר "All of me", שלף את טבעת הנישואין. בן זקן לא היתה צריכה להתלבט יותר מדי. "זה אחד הרגעים המאושרים בחיי", מסרה בתגובה, "כל כך הופתעתי, אין לי מילים. תודה לכולם על הברכות ולשוקי שלי, אני אוהבת אותך".

נענע10 סלבס מפרגנים ומתחילים לבדוק מי יופיע בחתונה...