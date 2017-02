OMG: פמלה אנדרסון עשתה מהפך דרמטי בפנים 

Pamela Anderson duket si nj? tjet?r person me k?t? pamje t? re Pamela Anderson ti je?! Modelja e njohur i shokoi t? gjith? pas nj? paraqitje n? nj? event gala n? Paris n? janar, pasi dukej m? e re se asnj?her?, duket komplet nj? tjet?r person. 49 vje?arja ?sht? shum? larg asaj q? kemi par? te seriali BayWatch, pasi n? Paris dukej krejt?sisht e panjohur. Me shum? pak grim, l?kur? t? fresk?t dhe t? relaksuar, ishte ndryshe nga ajo q? jemi m?suar t? shikojm? m? par?, me sy t? err?t dhe buz? t? fryra. N? k?t? event, l?kura e saj shk?lqente, me vetulla t? lehtadhe nj? shk?lqyes pink n? buz?. Flok?t i kishte t?rhequr mbrapa n? nj? m?nyr? shum? elegante. Ajo ?far? na mbetet t? themi, ?sht? se Pamela duket shum? bukur me k?t? pamje t? re. -www.intv.al- #INTvAlbania #PamelaAnderson

