הפרקליטות סגרה את התיק נגד שי חי: "עכשיו כל מה שנותר זה לשקם חיים שבורים" 

היום הגיעה לסיומה תקופה שחורה בחיי. הפרקליטות החליטה לגנוז את התיק נגדי על בסיס חוסר אשמה - משמע: ההאשמות המיוחסות לא היו ולא נבראו. כל עווני היה שלא הסכמתי לקיים יחסי מין עם אשה מופרעת שבתגובה לדחייתי לקחה על עצמה משימה להרוס את חיי. וכך הלכה לה אותה האישה והגישה נגדי תלונות במשטרה. בין היתר היא סיפרה שהפצתי תמונות עירום ששלחה לי, שאני ותניה איימנו עליה וסחטנו אותה וששכבתי עם ילדות בנות 15. היום, לאחר חקירה מקיפה ובדיקה מעמיקה, הפרקליטות קבעה שאותה אישה שיקרה, אך הנזק לחיי כבר נגרם, ולא רק לחיי אלא גם לחייהם של משפחתי וילדיי. אני לא מאחל לאיש ללכת לאסוף את ילדיו מהגן ולקבל מבטים עקומים מהורים שראו ערב לפני באולפן שישי שמאשימים אותו האשמות כה נוראיות. כן, הנזק נעשה, ואיבדתי את עבודתי ב103, ובמעריב. וכל זה רק כי אישה חולה אחת החליטה כך. התקשורת שפטה ופירסמה ללא רחמים לפני שבדקה את העובדות וזאת רבותיי הבעיה האמיתית פה- הקלות הבלתי נסבלת בה אפשר להרוס לאדם את החיים במדינת ישראל. למזלי היו מסביבי אנשים נהדרים שתמכו בי בחודשים הקשים, תני שלי, החברים הקרובים, מאיר קוטלר וגירו קלאלילאן המדהימים שחיבקו והאמינו בי תמיד, וכמובן עורך הדין המקצוען אלעד פלג שהגן עלי בחירוף נפש והפך במהלך התקופה לחבר ובן משפחה. תודה לכל מי שעמד לצידי בליבו ותמך מרחוק. בלעדיכם הייתי אבוד. עכשיו כל מה שנותר זה לשקם חיים שבורים, זה האתגר האמיתי.

A photo posted by Shai Hai Official שי חי (@shai_hai) on Feb 1, 2017 at 8:00am PST