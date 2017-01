נועה תשבי יוצאת נגד טראמפ וחוטפת תגובות נאצה 

We are not marching AGAINST. We are marching FOR. For women's rights and humans rights. Gay Lesbian Bi and Trans rights. And their right to marry. For tolerance, acceptance, compassion, unity, empathy. Love. For a liberal democracy. For Mother Earth. For Roe v. Wade. For proper oratory skills and non-rambling leaders. For referring to oneself in the first person, not third. For the ability to take a breath and not react to every single tweet. For trusting the CIA more than, you know, Putin. For all that and more I took my 14 month old son to the streets of LA today along with 750,000 other people. And it ROCKED. Cause THIS IS WHAT DEMOCRACY LOOKS LIKE. #Thisiswhatdemocracylookslike #thisiswhatafeministlookslike ולכל מי שחושב שטראמפ ״טוב לישראל״ בגלל שהוא מדבר נגד איסלם קיצוני (ובצדק!) קהילת המודיעין הישראלית מודאגת ביותר מהקשרים של האיש עם רוסיה - ולכן עם איראן. אני כבר לא מדברת על כל שאר הדברים המשוגעים שיוצאים לו מהפה, רק הקשר הזה לאיראן הספיק להוציא אותי לרחוב. שבוע טוב, אור ואהבה לכולם ??

