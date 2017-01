בן אל לסטטיק: "תודה שבחרת בי להיות שותף שלך לחיים" 

נסיך יקר , אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבחרת בי להיות השותף שלך לחיים, אתה בנאדם מדהים מלא בכריזמה וחבר טוב! אוהב אותך אחי שתחזור בשלום ... לא לא שכחתי אתכם ! פשוט מדהים כל מה שקורה פה! אין לי מילים , משיר לשיר אתם מפתיעים אותי יותר ! כל פעם אני אומר את זה ואני מתכוון! הלוואי שיכולתי לתת לכל אחד ואחד פה חיבוק ולומר לו תודה ! גם לאלה שאומרים דברים רעים ! #בעדאהבתחינם #זהב #בוקרטוב

