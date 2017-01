את מי סימן שי חי כזוכה של האח הגדול? 

אני מקבל מכם אינספור הודעות בנושא של מי אני הייתי רוצה שיצא אחרון מהבית. אז התשובה הפשוטה שלי, היא, בחור נפלא בשם חזי. זה נכון, שממה שיצא לי לראות מהעונה החדשה לא הרבה עבר לצופים ממנו, אבל ההערכה שלי אליו לא נובעת בכלל ממה שראיתי בטלויזיה. את הבחור הכרתי באירוע בר מצווה לילדים נכים, תחילה לא היה לי עניין מסויים בו וההכרות הסתכמה בשלום שלום, אבל במהלך האירוע היה קשה מאוד לפספס את הצניעות והיחס המדהים שלו לילדים המתוקים ששמחו לראותו, בסוף האירוע החמאתי לו על תשומת ליבו לילדים המתוקים וישבנו לדבר. במהלך התקופה מאז אותו הערב יצא לי להכיר את חזי יותר לעומק, ובמקביל הגיעו לאזניי סיפורים מעברו, והסתבר לי שהבחור כבר שנים מלווה גופי צדקה, תורם סכומים גדולים, זמן ומאמץ והכול בשקט, בצניעות, ובסתר מבלי לצעוק את זה ולעשות לעצמו יחסי ציבור. מדובר בבחור מיוחד מאין כמוהו, טוב לב, ורגיש. וזה מבחינתי כל מה שחשוב. אם יש אדם שהייתי תומך בו, זה ודאי הוא. חזי יקירי אני גאה בך.

