שני חזן והחבר מתיאס נייבט נפרדו 

״להיות ברגע להבין את הכאן ועכשיו לדעת מבחירה פשוטה את האהבה העצמית להוקיר את הטוב להכיר ברע ולדעת שהוא חלק ממך אבל לא ממשיך איתך להבין אותך וכך את האחר תביני יש אפשרות גם לוותר בשביל להגיע למקום טוב יותר להפנים נשימה חיובית וחדשה להיות בהוויה של שמחה פשוטה מסע מדהים אל הלא נודע לא לדעת ולדעת כל דקה מחשבה חדשה תחושה שונה שלווה פנימית סערת רגשות מחשבות של להיות בלי לדעת איך״ תודה. #סטייטאוףמיינד #אניכתבתי #פשוט

A photo posted by Shani hazan (@shanihazan13) on Jan 21, 2017 at 6:40am PST